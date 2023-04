Do jazdy w PGE Ekstralidze wrócili: Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow. Po trzeciej kolejce zrobi to również Wadim Tarasienko. Ta trójka dołączyła do Gleba Czugunowa, który jako jedyny Rosjanin startował w sezonie 2022. Z uwagi na trwającą od ponad roku wojnę w Ukrainie, żużlowcy z Rosji muszą być przygotowani na wrogie reakcje kibiców. We Wrocławiu przekonał się o tym mistrz świata z 2021 roku. Łaguta potrafił jednak utrzymać nerwy na wodzy .

Łaguta zachował się inaczej niż Doyle i Czugunow

Wyzwiska na Rosjan. To najmniejsze zło?

Jeszcze jesienią i zimą zastanawialiśmy się, czy Rosjanie powinni zostać dopuszczeni do jazdy. Jednym z powodów była obawa o zachowania kibiców. Wyzwisk oczywiście nie pochwalamy - i nigdy nie będziemy pochwalać - ale tak naprawdę są one najmniejszym złem. To niewiele w porównaniu z agresywnymi zachowaniami, których mogliśmy być świadkami. Do czegoś takiego na szczęście nie dochodzi.



- Gdyby Łaguta lub Sajfutdinow jeździli w Lesznie, to nikt by na nich nie krzyczał. Jestem o tym w 100 proc. przekonany. Mogę zapewnić, że takie przyśpiewki działają tylko motywująco na tych chłopaków - powiedział nam Rufin Sokołowski, prezes Unii Leszno w latach 1994-2004. Słowa byłego działacza potwierdzają fakty. Kibice z Torunia, którzy rok temu wyzywali Czugunowa od "ruskiej kur...", teraz... biją brawo Sajfutdinowowi, bo reprezentuje ich klub.



Sokołowski już w poprzednim sezonie krytykował decyzję dotyczącą zawieszenia Rosjan. Mówił, że jest to rasistowski czyn. - I cały czas tak uważam. Moim zdaniem dopuszczenie Rosjan z polskim obywatelstwem, to i tak jest za mało. Ci ludzie nie są niczemu winni, a w ogóle nie rozumiem tego, że oni muszą się wypowiedzieć, czy potępiają, czy nie. Gdyby pan był za granicą i miał rodzinę w swoim kraju, to jako osoba publiczna wypowiedziałby się pan w tym stylu, narażając siebie i rodzinę na ewentualne konsekwencje? Nie można stawiać ludzi przed takim wyborem - zaznaczył były prezes.



Kolejne spotkania PGE Ekstraligi z udziałem Rosjan w niedzielę.