Wywrócili skład do góry nogami. Są faworytem do awansu

To było pracowite okienko transferowe w wykonaniu działaczy z Ostrowa. Arged Malesa przeszła wielką rewolucję kadrową. Z dawnej drużyny pozostali tylko Tobiasz Musielak i juniorzy. W klubie pojawiły się za to wielkie gwiazdy startujące w zeszłym sezonie w PGE Ekstralidze. Już teraz głośno mówi się o tym, że podopieczni Mariusza Staszewskiego będą głównym faworytem do wygrania 2. Speedway Ekstraligi.