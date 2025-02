Wywołał aferę, jest spalony. Termin minął, już nawet Zmarzlik stracił nadzieję

Zmarzlik przyznał wprost: "rozmowy nie poszły po naszej myśli"

Kilka dni później Janowski pojechał do Warszawy na spotkanie z prezesem PZM Michałem Sikorą i trenerem reprezentacji Rafałem Dobruckim, ale nie przeprosił, tylko dalej upierał się, że miał prawo podjąć decyzję o opuszczeniu zgrupowania. Mówił, że wcześniej tak było i nikt nie robił z tego problemu. Bartosz Zmarzlik krótko po tym spotkaniu przyznawał w prywatnych rozmowach, że "rozmowy nie poszły po ich myśli". Do rozmowy doszło z jego inicjatywy. Był też na nim obecny, żeby dać Janowskiemu wsparcie.

Janowski nie przeprosił w Warszawie, ale niektórzy w PZM wierzyli, że zrobi to później, przed złożeniem odwołania. Z naszych informacji wynika jednak, że nic takiego się nie stało. Widać zawodnik nadal uważa, że wina leży po drugiej stronie. Od jednego z kadrowiczów słyszymy jednak, że Dobrucki już na długo przed zgrupowaniem powiedział, że jak ktoś nie chce w nim uczestniczyć, to lepiej, żeby w ogóle nie jechał.

PZM nie dostał żadnego maila od Janowskiego

We wtorek minął czas na złożenie odwołania przez Janowskiego. Jak ustaliliśmy, do tego czasu nie dotarł żaden mail od zawodnika. Od jednego ze związkowych działaczy słyszymy, że on już nawet nie czeka na odwołanie. - Janowski miał spotkanie z prezesem. Był, nie przeprosił, jest spalony - słyszymy, a to był zaledwie wstęp do monologu o gwiazdach, którym poprzewracało się w głowach od milionów na koncie.