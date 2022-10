Wywalczyli awans i dostali lub dostaną wypowiedzenie

Rok temu Arged Malesa Ostrów wywalczyła awans do PGE Ekstraligi i postanowiła, że da szansę zawodnikom, którzy to zrobili. Doszły dwa nowe nazwiska, ale trzon stanowili żużlowcy, którzy w sezonie 2021 wygrali eWinner 1. Ligę. Efekt? Zero punktów w najlepszej lidze świata.