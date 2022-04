Wysyłali go na rentę. Zawstydził wszystkich!

Przemysław Półgęsek Żużel

Orzeł Łódź nie może zaliczyć ostatniego spotkania do udanych. Mimo atutu własnego toru uległ on Abramczyk Polonii Bydgoszcz 51:39. Jeśli jednak podopieczni Piotra Świderskiego mają szukać wśród siebie pozytywów, to największym jest bez dwóch zdań Niels Kristian Iversen. Duńczyk udowodnił, że liczne kontuzje nie nadszarpnęły jego silnej psychiki. Wciąż może być bardzo ważnym punktem pierwszoligowego zespołu.

Zdjęcie Niels Kristian Iversen / Paweł Wilczyński / Flipper Jarosław Pabijan