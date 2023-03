Wysyłają go do drugiej ligi. Zapomnieli, że to testy

Przedpełski wysyłany do 1. Ligi Żużlowej

Część kibiców Apatora broni żużlowca

Pan Marcin postanowił wziąć Przedpełskiego w obronę. - Tym, którzy wypisują, że Paweł się nie nadaje, radzę kupić coś na ból... Bo jak będzie przywoził "trójki", to zaraz będzie, jaki on wspaniały. Te zawody to była zabawa. Nie każdy trafił z ustawieniami, zresztą jak ktoś oglądał, to widział jak tor był przygotowany - ocenił. - To tylko zabawa, ale nikt nie lubi przegrywać nawet w zabawie. Nie ma co narzekać na Pawła, ale to nie jest dobry prognostyk - napisał jeszcze inny kibic Marcin.



Kilka dni wcześniej napisaliśmy artykuł o Przedpełskim, w którym jasno zaznaczyliśmy, że miał tylko jeden udany sezon w roli seniora (2021). W pozostałych punktował albo słabo, albo co najwyżej na poziomie solidnej "drugiej linii". Patrząc na kadrę For Nature Solutions KS Apatora, to nie trzeba wymagać od niego "dwucyfrówek". Drużynę pociągnąć do medalu mają: Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek oraz Robert Lambert.