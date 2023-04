Występ gwiazdy pod znakiem zapytania. Decyzja po sparingu

GKM ma trzech pewniaków do składu

Pedersen obok Maxa Fricke i Gleba Czugunowa jest pewniakiem do występu na inaugurację ligi. To samo stwierdzenie można też użyć w przypadku Frederika Jakobsena. Duńczyk na treningach prezentuje się świetnie i jeśli tak samo będzie w Ekstralidze, to może się on stać taką tajną bronią GKM-u.