Początkowo turniej miał odbyć się w weekend. Aby jednak ściągnąć na turniej największe gwiazdy, należało zawody przesunąć na piątek. Dzięki temu pojadą takie nazwiska jak Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Szymon Woźniak czy Patryk Dudek. W sobotę lub niedzielę mają oni kolejne zawody, więc gdyby zostawiono pierwotną datę Kryterium Asów, mogłoby ich zabraknąć w obsadzie. Na tym z kolei bardzo ucierpiałoby widowisko. Póki co jednak piątkowe zawody zapowiadają się naprawdę świetnie.

Prezes Jerzy Kanclerz tak na dobrą sprawę nie miał wyjścia, jeśli chciał by turniej odbył się w mocnej obsadzie. W przypadku pozostania przy pierwszej dacie, zapewne musiałby uzupełnić obsadę żużlowcami pierwszoligowymi, co wpłynęłoby na jakość zawodów. Kryterium od wielu lat było jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń początku sezonu, i choć przez kilka lat jego rozgrywanie było zawieszone, tradycja się nie zmieniła. Mocne nazwiska z chęcią do Bydgoszczy przyjeżdżają.



Stadion Polonii będzie pusty?

Pytanie, jak na zmianę terminu zareagują kibice. Na razie zdania są podzielone. - Wszystkie plany poszły do kosza. Szkoda, bo naprawdę chciałem iść na te zawody - pisał pan Piotr. - U mnie też nie da rady. Piątek po południu pracuję. Nie ma szans - wtórował mu pan Rafał. - Nie przesadzajcie. Chyba lepszy piątek z gwiazdami w obsadzie niż sobota czy niedziela z przeciętniakami, nie? Prezes zrobił, co mógł. To był jedyny sensowny termin - bronił prezesa pan Artur. - A dodatkowo przecież chyba jak ktoś bardzo chce, to da radę wziąć wolne w pracy. Ja tak zrobiłem - dodawał pan Jerzy.



Z pewnością część kibiców odpuści sobie piątkowe zawody z przymusu, bo zwyczajnie będą w pracy. Ci, którzy jednak pojawią się przy Sportowej, mogą liczyć na świetne widowisko. Choć dla wielu uczestników będą to pierwsze jazdy spod taśmy, to można oczekiwać ich wysokiej formy. Wystarczy wspomnieć, że rok temu Bartosz Zmarzlik to właśnie podczas Kryterium Asów po raz pierwszy jechał w czwórkę spod taśmy. Wygrał zawody i prezentował się kapitalnie.