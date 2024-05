Wysłali ostrzeżenie Motorowi. Zlali drużynę Zmarzlika

"Odpalili chyba już na dobre", mówi ekspert

A jeszcze Sparta ma rezerwy

- A jeszcze Sparta ma rezerwy, bo choć ze Stalą wygrała wysoko, to nie sposób nie zauważyć, że trio Janowski, Woffinden, Bewley stać na więcej - analizuje Lech i nie sposób się z tym nie zgodzić, jak się popatrzy na zdobyte przez tych zawodników punkty. Bewley 8+3, Janowski 8+2, Woffinden 6 - to zdecydowanie nie jest wszystko, na co ich stać.

Po wygranej Motoru w Lesznie już zaczęła się dyskusja, czy ten zespół w ogóle przegra jakiś mecz w tym sezonie. Zaczęły się porównania choćby do wielkiej drużyny ROW-u Rybnik, która w 1957 roku zakończyła sezon bez porażki. - Wygrana Sparty ze Stalą, a przede wszystkim jej styl zwiastują, że w tym roku nudy nie będzie. I to powinno nas cieszyć, bo w tym sezonie wiele jest spotkań do jednej bramki i jakby jeszcze mistrz miał przejechać ligę bez większych trudności, to nie byłoby zbyt ciekawe dla kibiców - ocenia Lech.