Wyścig zbrojeń! Rywalizacja będzie pasjonująca

Unia Tarnów wygląda jak ubogi krewny

Unia dba o to, by wyjść na prostą. To jednak negatywnie odbija się na składzie. Nazwiska łączone z tarnowskim zespołem nie powalają, co potwierdził transfer Kennetha Hansena. Co gorsza, klub straci raczej podstawową parę juniorów. Rempała już odszedł, Konieczny raczej znajdzie dla siebie nowe miejsce.

Unia Tarnów:

Przyszli: Kenneth Hansen

Odeszli: Ernest Koza, Dawid Rempała

Zostali: -

W kręgu zainteresowań: Przemysław Liszka, Patryk Rolnicki, Max Dilger

OK Bedmet Kolejarz Opole wciąż mierzy wysoko

Rozczarowanie w sezonie 2021 roku nie zmieniło priorytetów Kolejarza. Wciąż liczy się awans. W drużynie zostali zatem liderzy, dołączył do nich Pontus Aspgren. Są też realne plany na kontrakt dla mocnego polskiego zawodnika.

OK Bedmet Kolejarz Opole:

Przyszli: Pontus Aspgren, Adrian Cyfer

Odeszli: Mads Hansen, Kamil Brzozowski

Zostali: Jacob Thorssell, Andriej Kudriaszow, Oskar Polis

W kręgu zainteresowań: Paweł Miesiąc



Metalika Recycling Kolejarz Rawicz zaskakuje wszystkich

Kolejarz z Rawicza miał nie wystartować, a szaleje na rynku transferowym. Do klubu dołączyło już czterech nowych zawodników i to nie koniec. Rawiczanie celują naprawdę wysoko, więc pewnie jeszcze zaskoczą jakimś ruchem.

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

Przyszli: Daniel Kaczmarek, Sam Masters, Ryan Douglas, Josh Pickering

Odeszli: Keynan Rew

Zostali: Damian Dróżdż

W kręgu zainteresowań: Kim Nilsson, Przemysław Liszka, Norbert Kościuch, Kacper Pludra

Optibet Lokomotiv Daugavpils spokojnie budujee skład

Na razie Łotysze nie szaleją. Podpisali oni umowę z dwoma zawodnikami. Nadal jednak formacja seniorska ma braki. Chyba że ponownie Nikołaj Kokin będzie łatał zespół juniorami.

Optibet Lokomotiv Daugavpils:

Przyszli: Rene Bach, Adam Ellis

Odeszli: Oleg Michaiłow, Hans Andersen, Tomas H. Jonasson

Zostali: -

W kręgu zainteresowań: Troy Batchelor

Stal Rzeszów buduje, ale i ma spory problem

Stal opanowała problemy na wysokich stanowiskach i odważnie ruszyła na łowy. Woelbert i Krcmar to materiały na gwiazdy ligi. Problem jest jednak z obsadą juniorów. Mateusz Majcher i Jakub Stojanowski nie chcą słyszeć o dalszym reprezentowaniu klubu z Rzeszowa.

Stal Rzeszów:

Przyszli: Kevin Woelbert, Eduard Krcmar

Odeszli: Dawid Stachyra

Zostali: Hubert Łęgowik

W kręgu zainteresowań: Paweł Miesiąc, Andriej Karpow, Dawid Lampart

SpecHouse PSŻ Poznań ponownie celuje w awans

Wiele wskazuje na to, że po fatalnym sezonie PSŻ-u nie będzie śladu. Poznaniacy zapolowali skutecznie, co potwierdzają nazwiska Gomólskiego i Łoktajewa, choć ten drugi musi zostać oficjalnie ogłoszony. Zadbano też o formację młodzieżową.



SpecHouse PSŻ Poznań:

Przyszli: Kevin Juhl Pedersen, Kevin Fajfer, Kacper Gomólski, Władimir Borodulin

Odeszli: Kevin Woelbert

Zostali: Robert Chmiel, Jonas Seifert-Salk

W kręgu zainteresowań: Aleksandr Łoktajew, Petr Chlupac

MSC Wolfe Wittstock znów będzie chłopcem do bicia

Wolfe znów spróbuje swoich sił w Polsce, ale ten skład nie przekonałby największych optymistów. Nie ma kto zdobywać punktów. Nie zanosi się natomiast, by do drużyny dołączył jakiś ciekawy zawodnik.

MSC Wolfe Wittstock:

Przyszli: Valentin Grobauer, Brayden McGuinness, Marlon Hegener, Jakob Femerling, Sam Jensen

Odeszli: Erik Bachhuber

Zostali: Mirko Wolter, Lukas Baumann, Steven Mauer

W kręgu zainteresowań: -

Piła i Kraków dołączą do stawki?

Być może do 2. Ligi dołączą jeszcze kluby z Piły i Krakowa. Jeśli tak, to muszą się one spieszyć, bo czas na skompletowanie składu ucieka. Zresztą pośpiech powinien być w ich interesie. Już teraz szansa na stworzenie ciekawego zespołu graniczy z cudem.