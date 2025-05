Wyrzucony ze składu mistrz świata napisał do trenera. Jedno słowo

Co za słowa trenera ROW-u Rybnik o Nickim Pedersenie

A ten typ to dramatycznie wolny w ostatnich meczach Nicki Pedersen. - To prawda, że jest wolny. Będzie wysyłał swoje silniki do tunera. Punkty zdobyte w ostatnim meczu w Częstochowie zawdzięcza wyłącznie umiejętnościom defensywnym - przyznaje trener Piotr Żyto.