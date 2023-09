Wyrzucili naszego mistrza z Grand Prix. To jest skandal

Organizatorzy zepsuli sportowe święto w Vojens. Bartosz Zmarzlik wyjechał według nich w nieprzepisowym kevlarze w kwalifikacjach i został wykluczony z zawodów. Nie pomogły prośby mistrza i jego rywali. Nawet Fredrik Lindgren, który walczy ze Zmarzlikiem o złoto chciał, żeby Polaka dopuszczono do jazdy. Wszystko na nic.

Zmarzlik faktycznie wyjechał w nieregulaminowym kevlarze. Musiał się liczyć z tym, że grozi za to kara i wykluczenie z zawodów. Dotąd jednak nie było takiej sytuacji, że wyrzucano zawodnika za to, że ubrał niewłaściwy strój. Zwłaszcza że nie miało to żadnego wpływu na wynik zawodów. Bo przecież Zmarzlik na tym nieregulaminowym kevlarze w kwalifikacjach nic nie zyskał.