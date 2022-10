Wyrzucili miliony, zepsuli rynek, ale uratowali ligę

PGE Ekstraliga 2023 dwóch prędkości?

Na rynku transferowym w PGE Ekstralidze niemal wszystkie karty zostały rozdane. Zachowam sobie pewien margines błędu, bo tegoroczna giełda pokazała, że nie można być niczego pewnym. Wydaje się jednak, że kluby swoje drużyny już zbudowały i zamknęły składy. To pozwala nam wysnuć pierwsze wnioski tego, jaki czeka nas sezon 2023 i kto z kim powalczy o co.

Otóż usłyszałem, że od pewnej osoby ze środowiska, że trzeba przygotować się na ligę dwóch prędkości, ale w tym dobrym słowa znaczeniu. Zasadniczo się zgadzam, bo różnicę klas między poszczególnymi drużynami widać gołym okiem, ale przed kolejnymi rozgrywkami będzie więcej niewiadomych niż wiadomych. Jeśli wrócą do ligi polscy Rosjanie, to Motor Lublin z Bartoszem Zmarzlikiem na czele murowanym faworytem do złota nie będzie. Były już mistrz Polski, czy Betard Sparta Wrocław znów będzie mocna. Woffinden, Janowski, Łaguta, Bewley, Pawlicki i Kowalski - wygląda to na mały dream team zdolny pokonać aktualnych mistrzów.