Wyrzucili go, dostał 250 tysięcy na odchodne. Polak zrobił interes życia

Skok na kasę Stali Gorzów

Sam zainteresowany temu zaprzeczył, ale ostatnio ebut.pl Stal Gorzów miała robiony audyt i wyszło, że Woźniak miał w kontrakcie dwie jedynki z przodu . Może nie było to 1,3 i 13, ale 1 milion i 11 tysięcy na pewno.

Nagle kara umowna przestała być przeszkodą

Polonia zrobiła dla niego wszystko

Polonia dla Woźniaka zdecydowała się na błyskawiczne rozwiązanie porozumienia z Robertem Chmielem. A Woźniakowi dała 900 tysięcy za podpis. Jeśli prawdziwa jest wersja, że w Stali miał za podpis milion, to jasno z tego wynika, że w 2025 zarobi nawet więcej niż w minionym sezonie. Bo jeśli do tych 900 tysięcy dołożyć 250 tysięcy kary, to wychodzi 1,150 miliona złotych.