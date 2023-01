Wyrzucił Rosjan i naraził się na proces. Nagrody nie dostał

Michał Sikora sprzeciwił się Rosjanom

Michał Sikora od początku jednak postawił twarde veto i swojego zdania nie zmienił. I to po mimo wielkiej presji płynącej z różnych stron. Nierzadko atakowany był za swoją decyzję przez samych kibiców. Artiom Łaguta, były mistrz świata, domagał się nawet odszkodowania za uniemożliwienie mu jazdy w PGE Ekstralidze. Rosjanin powoływał się na fakt posiadania polskiego paszportu. Sąd nie przychylił się jednak do jego wniosku.

Rosjanie wrócą na nowych zasadach

Do tego wszystkiego dodajmy, że spór na linii PZM-ot - rosyjscy żużlowcy został poniekąd rozwiązani. Zawodnicy posiadający polski paszport będą mogli zostać zgłoszeni do nowych rozgrywek na polskiej licencji. Dla innych drzwi do naszej ligi nadal pozostaną zamknięte. Nie zanosi się też na powrót gwiazd do startów w cyklu Grand Prix. FIM od początku przyjął podobną strategię do tej polskiej i nie pozwala na udział Rosjan w imprezach rangi międzynardowej.