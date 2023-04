Wyrzucają ich ze stadionu. To koniec legend

Peterborough Panthers i Wolverhampton Wolves w przyszłym roku nie będą mogły już startować na obecnych stadionach. Jeśli dołożymy do tego informację o tym, że żużel może nie wrócić także do Eastbourne, to wszystko wygląda bardzo nieciekawie. Arena Monmore Green, na której jeżdżą Wolves to najstarszy aktywny żużlowy tor w Anglii. Środowisko już przygotowało petycję, która ma uratować stadion.