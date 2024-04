Wyrzucą kasę w błoto? Krytyka po transferze mistrza

Żużel. Greg Hancock dołączył do Stali Gorzów

Zdjęcie Hancocka z prezesem Stali Waldemarem Sadowskim pojawiło się w sieci 31 marca, więc o żadnym primaaprilisowym żarcie nie ma mowy. Świąteczny transfer miał być prezentem, jednak w mediach społecznościowych dominują negatywne komentarze. - Totalna pomyłka. Zobaczcie, co Roman Jankowski robi z młodzieżą w Lesznie. Takiego człowieka nam potrzeba, a nie byłych gwiazdorków do brania kasy - pisze jeden z kibiców.



- Jeżeli ten mariaż ma się tak skończyć, jak pobyt Pana Hancocka we Wrocławiu, to będą to wyrzucone pieniądze i płonne nadzieje. - Żadna nowina. We Wrocławiu nic nie zdziałał, to przyszedł do Gorzowa. Niech za żużel w USA się weźmie, niech tam uczy i niech sport się rozwija na całym świecie. - Gdzieś trzeba zarabiać na nazwisku. - Nie lepiej wpakować te pieniądze w juniorów? - dodają kolejni niezadowoleni polscy fani.