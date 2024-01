Wyrywają sobie motocykl Zmarzlika z rąk. To przechodzi ludzkie pojęcie

Niesamowite zainteresowanie mistrzowskim motocyklem Bartosza Zmarzlika. Maszyna, na której Polak zdobył czwarte złoto w Grand Prix, osiągnęła już cenę 50 tysięcy 100 złotych na aukcji WOŚP na allegro. A co końca licytacji zostało jeszcze osiem dni, więc to nie koniec emocji. Zwłaszcza że kolekcjonerzy nie odpuszczają. W końcu mieć motor, na którym Zmarzlik został mistrzem to coś.