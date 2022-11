Wyrok zapadnie 13 grudnia. Litości nie będzie

Audytorzy w klubach PGE Ekstraligi, eWinner 1. Ligi i 2. Ligi Żużlowej

13 grudnia PZM ogłosi, które kluby dostaną licencję na sezon 2023

Nieoficjalnie wiemy, że na koniec okna transferowego zawodnicy zgłaszali zaległości klubów. Jeśli audyty to potwierdzą, jeśli będą jakieś sporne sprawy, to kluby między 5 a 13 grudnia mogą zrobić przelew na konto zarządu głównego PZM na poczet ewentualnej zaległości. W przeszłości zdarzało się, że kluby robiły jakieś drobne przelewy przed pierwszym posiedzeniem, a także w okresie między wstępną decyzją i komunikatem. Niektórzy, dowiadując się o zaległości, zgłaszali też sprawę do Trybunału PZM, dowodząc, że jest spór i do momentu rozwiązania nie można traktować niezapłaconej kwoty jako zaległości.