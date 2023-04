Wynik gorszy niż jazda. Z niego będą jeszcze ludzie

Panicz miał same zera, ale czas weryfikacji nadejdzie

Tak naprawdę, to weryfikacja 19-latka przyjdzie dopiero w następnym sezonie. Za rok juniorem nie będzie już Kowalski, więc dopiero wtedy wychowanek Sparty zostanie wystawiony na prawdziwą próbę. Wejście do najlepszej ligi świata często bywa brutalne, teraz jednak na nim nie ciąży żadna presja. W domowym starciu z Fogo Unią Leszno miał na swoim koncie same zera, a mimo to wrocławianie zdobyli aż 52 punkty.



Panicz jest zawodnikiem z rocznika 2004. Będzie zatem juniorem jeszcze w sezonach 2024 i 2025. Nieźle rokuje, dlatego w Sparcie nie zatrzymywali Michała Curzytka, którego rozwój we Wrocławiu stracił rozpęd. Niedawno w klubie pojawił się trener Drabik. Ten ruch w rozmowie z naszym portalem chwalił ekspert Jan Krzystyniak, który przypominał o tym, jak Drabik wprowadzał do dorosłego żużla swojego syna Maksyma. Miał również gigantyczny wkład w postępy młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski Mateusza Świdnickiego.