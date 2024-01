Wynagrodzili wiernych kibiców. Zapomnieli o jednym

Kluby na różne sposoby zachęcają kibiców do zakupu karnetów. Podstawa do sukcesu to oczywiście atrakcyjna cena i różne gratisy, takie jak darmowe wejścia na zawody juniorskie. Nie wszyscy jednak idą na łatwiznę. Mnóstwo ośrodków organizuje specjalne wydarzenia, na które zapraszani są tylko i wyłącznie posiadacze całosezonowych wejściówek. Do tego grona należy między innymi H. Skrzydlewska Orzeł. Łodzianie niebawem zaczną przygotowywać się do zbliżających się rozgrywek i właśnie z tej okazji fani będą aktywnie uczestniczyć w jednym z treningów.