Wymowne zdjęcie milionera. Hitowy transfer, będzie trzęsienie ziemi

- Ci dwaj długo ze sobą nie wytrzymają - słyszymy od osoby, która pamięta współpracę prezesa Adama Golińskiego z Piotrem Protasiewiczem w latach 2018-2019.

Kłócił się ze Skórnickim, a Golińskiemu stał murem za trenerem

Wtedy jeszcze Protasiewicz był zawodnikiem, który kruszył kopie z trenerem Adamem Skórnickim, prywatnie szwagrem Golińskiego. Protasiewicz wykłócał się ze Skórnickim o numery startowe. Gdy właściciel klubu Stanisław Bieńkowski zwolnił Skórnickiego, ten początkowo miał pretensje do ówczesnego kierownika drużyny Tomasza Walczaka. Dopiero później zrozumiał, że to ktoś inny zrobił mu krecią robotę. Reklama

- Protasiewicz miał konflikt ze Skórnickim, ale wiadomo, że Adam Goliński chronił tego drugiego i to zwolnienie mu się nie spodobało. Coś czuję, że Goliński długo z Protasiewiczem nie wytrzyma. Raz, że obaj lubią być na świeczniku, a dwa, że Adam, jak nie szło, wpadał do parku maszyn i próbował pomóc. A Protasiewicz bardzo nie lubi, jak mu się ktoś wtrąca - mówi nasz informator.

Dyrektora zabrakło na zdjęciu z nowym zawodnikiem

Jakby tego było, to Protasiewicz nie pojawił się na ostatnim zdjęciu z nowym zawodnikiem. To Goliński docisnął FOGO Unię Leszno, by ta zgodziła się wreszcie na wypożyczenie Damiana Ratajczaka. I do zdjęcia z juniorem stanął właśnie Goliński i właściciel, czyli Bieńkowski. Protasiewicz podobno się spóźnił, ale dobrze poinformowani mówią, że tak miało być.

Oczywiście na razie w Falubazie nie mówią o trzęsieniu ziemi. W klubie słyszymy, że przecież Protasiewicz ma kontrakt na 2 lata, a prezes Goliński nie będzie wywracał wszystkiego do góry nogami, że da obecnemu układowi szansę.

Protasiewicz spychany do cienia

Nie sposób jednak nie zauważyć, że będący dotąd na pierwszym planie dyrektor zaczyna być spychany do cienia. Hitowy transfer Leona Madsena załatwiał jeszcze on, ale sprawę z Ratajczakiem dopiął już prezes. Teraz zapowiada on jeszcze transfer Dominika Kubery z Orlen Oil Motoru Lublin. Wszystko zaczyna się powoli kręcić wokół Golińskiego.

Protasiewicz wciąż jest kochany przez kibiców i tak naprawdę, to jest w tej chwili jego jedyna karta przetargowa. Gdy pojawią się pierwsze problemy, może być jednak różnie. Zwłaszcza że Goliński ma pod ręką Skórnickiego. Ten będzie pracował z juniorem Falubazu Oskarem Huryszem. Będzie w parku maszyn w trakcie spotkań Falubazu. W każdej chwili będzie mógł zastąpić Protasiewicza.

Transferem Madsena nieco się zrehabilitował

Jak popatrzeć chłodnym okiem na ostatni rok, to na pewno zasługą Protasiewicza jest to, że Falubazowi udało się utrzymać. Przy dużym szczęściu i pechu innych, ale jednak. Jak chodzi o transfery, to najpierw dyrektor nie popisał się podpisując porozumienie na 2025 z Taiem Woffindenem. Na szczęście z tej umowy udało się klubowi wymiksować, a wcześniej Protasiewicz dogadał się z Madsenem. Reklama

Na liście błędów Protasiewicza pozostaje jednak pozbycie się lepszego z braci Pawlickich. Zresztą ten drugi, zanim podpisał umowę na 2025, został wyrzucony. Widać było, że nikt nad tym nie panuje. Poza wszystkim rola Protasiewicza może być wkrótce ograniczona do prowadzenia zespołu, bo Ratajczaka dopinał już Goliński. W 2018-2019 robił on też duże transfery Martina Vaculika i Nickiego Pedersena.

Stanisław Bieńkowski, Damian Ratajczak, Adam Goliński / Falubaz Zielona Góra - Facebook

Martin Vaculik, Adam Goliński / Mariusz Kapała