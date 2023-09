Wymowne słowa Polaka. Kibice będą zawiedzeni

Nie jest pewny swoich umiejętności. Musi sprawdzić siebie

Nie chce myśleć o wakacjach

W związku z tym, że Fogo Unia Leszno odpadła w ćwierćfinale PGE Ekstraligi, turnieje pozostałe do odjechania przez Kołodzieja można policzyć na palcach jednej ręki. Żużlowiec Fogo Unii skupia się teraz na powrocie do pełni sprawności po kontuzjach.

- Nie mam planów na zimę. Wolę pracować, niż się obijać. Dużo mi daje praca nad sobą. Problemy zawsze są i będą. Staram się bez psychologów pracować na swoim umysłem. Trochę mnie to kręci. To nie jest łatwe, bo głowa na żużlu dużo dostaje. Mamy stres, ciśnienie. To się odbija na psychice i na wielu rzeczach. Zima jest dla mnie ważna pod tym względem. Odpoczynek jest ważny, ale jak jadę na wakacje, to nie lubię leżeć. Na przykład jak mam jechać do Hiszpanii, to tylko żeby te wakacje połączyć z motocrossem - zakończył Janusz Kołodziej.