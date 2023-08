Wymowne słowa Kołodzieja. Nawet on to widzi

Kołodziej to człowiek, który w środowisku żużlowym jest już bardzo długo. Za rok skończy 40 lat i śmiało można nazwać go jeżdżącą legendą. Wielokrotnie był mistrzem Polski, drużynowym mistrzem świata, wygrał na torze mnóstwo. Stronił jednak zawsze od kontrowersji, był nietypowym, bo "grzecznym" żużlowcem i taki też jest do teraz. To z kolei daje mu szacunek u innych, bo zachowanie poza torem przekłada się na torowe. Trudno przypomnieć sobie jakąkolwiek groźną sytuację zawinioną przez Kołodzieja właśnie.

Podczas wywiadu po SEC w Guestrow, Polak jak na siebie, powiedział jednak coś bardzo mocnego. Kołodziej stwierdził, że żużel jako dyscyplinę widzi w czarnych kolorach. Do końca nie wiemy co miał na myśli, ale zdecydowanie nie jest trudno zgadnąć. Niemal pewne jest, że odnosił się choćby do ostatniej afery z IMP w Krośnie. Doszło tam do wielkiej żenady, a winę próbowano zrzucić wyłącznie na zawodników. Sugerowano, że oni po prostu nie chcieli jechać.

Szybka kontra. Kto odpowie za przykrycie sukcesu skandalem? / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Skoro on już ma dość, to co dopiero inni?

Jeśli Kołodziej głośno mówi takie rzeczy, można mieć przypuszczenie graniczące z pewnością, że u wielu jego kolegów z toru są podobne wnioski, tylko na razie o tym nie mówią. Zresztą zmęczeni tym wszystkim są już też kibice, bo często to oni są ofiarami całej sytuacji. Wielu pokonało w niedzielę tydzień temu mnóstwo kilometrów, by dotrzeć do Krosna. Potem wzięli nocleg, co wiązało się z kosztami. Ostatecznie zostali jeden dzień dłużej na darmo, bo zawodów i tak nie było.

Podobnych historii jak wiemy w żużlu jest mnóstwo. Afera goni aferę, a do takich rzeczy dochodzi nawet zimą, gdy teoretycznie w tym sporcie nic się nie dzieje. Znamy już jednak słynne bitwy o zawodników, uściski dłoni, zdjęcia w koszulkach klubowych. W tym środowisku cały czas coś się dzieje, tylko że niestety przeważnie są to rzeczy negatywne. I absolutnie nie można się dziwić, że męczy to już nawet samych żużlowców.

Janusz Kołodziej / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

