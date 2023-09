Wymowne słowa brytyjskiej gwiazdy. To może być ich era

- To może być era Sparty i Motoru walczących o złote medale. Lublin jest mocny, my także. Nie ma co gdybać, czy w pełnym składzie byśmy wygrali mistrzostwo. Na pewno zrobiłoby to dużą różnicę. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok. Trudno też powiedzieć, czy srebrny medal jest porażką. My się cieszymy z drugiego miejsca - mówi Daniel Bewley.