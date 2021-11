Wymienili połowę składu. Jaki da to efekt?

Kibice Zdunek Wybrzeża nie tak wyobrażali sobie sezon 2021. Drużyna, która miała realnie powalczyć o awans do PGE Ekstraligi, ostatecznie zakończyła rozgrywki eWinner 1. Ligi na kiepskiej czwartej pozycji, doznając po drodze kilku wstydliwych porażek. O bezradności gdańszczan niech świadczy fakt, iż ekipa z Trójmiasta właściwie do końca fazy zasadniczej musiała drżeć o byt w fazie play-off.

Nic więc dziwnego, że po zakończeniu ligowych zmagań działacze zdecydowali się na swego rodzaju rewolucję. Klub opuścili między innymi Krystian Pieszczek, czy Michał Gruchalski, którzy lekko mówiąc ostatnich miesięcy nie zaliczą do udanych. Ponadto do macierzystej Stali Gorzów powróci Alan Szczotka. Prezes Tadeusz Zdunek zdecydował się na przedłużenie kontraktów jedynie z trzonem zespołu w postaci Wiktora Kułakowa, Jakuba Jamroga i Rasmusa Jensena, co niewątpliwie jest słuszną decyzją, ponieważ każdy z nich pojechał na miarę swoich możliwości.

Wybrzeże Gdańsk stawia na młodość

Do wspomnianego wcześniej tercetu Kułakow - Jamróg - Jensen dołączą Adrian Gała oraz Wiktor Trofimow. Sprowadzenie tego duetu to jasny sygnał dla całej Polski, iż Wybrzeże w przyszłym sezonie zamierza stawiać na młodych i perspektywicznych żużlowców. Obaj mają zresztą coś do udowodnienia, ponieważ odpowiednio 37. i 39. w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników eWinner 1. Ligi to nie jest szczyt ich możliwości.

Gdańszczanie postanowili wymienić także formację juniorską. Za kilka miesięcy pod numerami 6,7 oraz 14,15 kibicom zaprezentują się Mateusz Gzyl (poprzednio Unia Tarnów) i Kamil Marciniec (poprzednio eWinner Apator Toruń). To oczywiście nie koniec łowów. Działacze chcą pozyskać jeszcze trzeciego młodzieżowca oraz zawodnika rezerwowego do lat 23.

Czy to skład na awans do PGE Ekstraligi? Byśmy polemizowali. Jednego jesteśmy natomiast pewni - Wybrzeże w przyszłym roku napsuje krwi niejednemu teoretycznie mocniejszemu na papierze rywalowi. O sam udział w fazie play-off fani nie mają się co martwić, ponieważ miejsce w gronie sześciu najlepszych zespołów powinni mieć jak w banku.

Skład Zdunek Wybrzeża Gdańsk na sezon 2022:

Jakub Jamróg, Wiktor Kułakow, Rasmus Jensen, Adrian Gała, Wiktor Trofimow (U24), Kamil Marciniec, Mateusz Gzyl