Wymiana zdań sędziego i zawodnika. Były kontrowersje!

- Trudno powiedzieć i trudno ocenić, co się stało. Początek meczu ustawił jego całość i trudno było cokolwiek odrobić, podziałać. Przez całe zawody kompletnie nie byliśmy w stanie odrobić czegokolwiek - wyznał bezsilny Kacper Woryna w wywiadzie dla Canal+ Sport 5.

Dostarczył najwięcej kontrowersji

W niedzielnym spotkaniu to Kacper Woryna dostarczył najwięcej kontrowersji. Zawodnik Włókniarza w pierwszym wyścigu upadł na tor po kontakcie z Artiomem Łagutą , a sędzia wykluczył właśnie Worynę.

Czy byłem zaskoczony? Nie wiem. Był to pierwszy łuk, Artiom wejście w łuk przedłużył. Nie należę do zawodników, którzy kładą się przy kontakcie. Po meczu Artiom mnie za tę sytuacje przeprosił. Nie mam zamiaru z tym dyskutować

- W mojej ocenie był to upadek własny zawodnika w kasku niebieskim - mówił Leszek Demski w Magazynie PGE Ekstraligi na antenie Canal+ Sport 5.

- A w mojej ocenie do kontaktu doszło na wejściu w łuk. Tego sędzia, tak jak pan teraz, nie zauważył - ripostował Kacper Woryna .

Z kolei w dziesiątym wyścigu Kacper Woryna zablokował atakującego go po szerokiej części toru Bartłomieja Kowalskiego . Sędzia postanowił o wykluczeniu z powtórki biegu juniora Sparty . Sytuacja miała miejsce na przeciwległej prostej.

- Nie uważam, że mnie pociągnęło, żebym kogoś specjalnie blokował. Wydawało mi się, że jestem z przodu. To jest takie miejsce, że będąc na straconej pozycji nie jedzie się szerzej. Zadziało się to za mną. Nie miałem na to wpływu - skomentował Kacper Woryna.