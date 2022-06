Wymarzony debiut! To będzie drugi Zmarzlik?

Noty dla zawodników Arged Malesy Ostrów:

Oliver Berntzon 5. Ocena nieco zawyżona za to, że pokonał Bartosza Zmarzlika. Szwed w piątek miał różne biegi, ale w tym przeciwko mistrzowi świata pokazał się z naprawdę kapitalnej strony. Takiego Berntzona chcą w Ostrowie oglądać.

Tomasz Gapiński 3. Wygrany pierwszy bieg i w sumie to tyle. Walczył, ale niewiele mógł zrobić. I tak sam fakt podjętej walki ze Zmarzlikiem jest już rzeczą dużą w jego przypadku.

Grzegorz Walasek 2. Nieudany powrót. Walasek po kontuzji nie jest jeszcze sobą i to widać. Należy mu jednak wybaczyć, bo uraz był poważny, a w końcu mówimy o 46-letnim zawodniku.

Reklama

Matias Nielsen 3. Ocena z pewnością byłaby wyższa, gdyby nie dwa zera na koniec. Nielsen jechał całkiem nieźle i wydawało się, że może zakręcić się koło dwucyfrówki.

Chris Holder 4. Solidny, ale i tak jeden z gorszych występów w tym sezonie. Holder jakoś nie miał takiej szybkości, co wcześniej. Jak przegrywał, to wyraźnie. Tak czy inaczej 10 punktów z bonusami to wynik dobry.

Jakub Krawczyk 2. Dwójka za dwa punkty w biegu młodzieżowym, ale pokonał tylko swojego kolegę z pary. Potem jednak, w dalszej fazie meczu, był od niego szybszy i zasłużył na lepszą ocenę.

Sebastian Szostak 1. Nie do poznania jest ten zawodnik. Nie ma sensu pisać więcej.

Tim Soerensen nie startował

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Pawlicki z Pedersenem w jednej drużynie? To możliwe INTERIA.TV

Noty dla zawodników Moje Bermudy Stali Gorzów:

Szymon Woźniak 5. Cichy, ale coraz większy bohater Stali Gorzów. Nic dziwnego, że Woźniak dostał dziką kartę na GP w Gorzowie. W lidze jest już niemal pewniakiem do dwucyfrówki.

Anders Thomsen 3+. Udaną końcówką uratował ten występ. Początkowo wyglądał na zupełnie bezradnego. Obudził się pod koniec i był już dla miejscowych nieosiągalny.

Martin Vaculik 5. Komplet punktów. Co tu pisać? Jechał w innej lidze i jeśli był drugi, to tylko za kolegą z pary.

Patrick Hansen 4. Zdecydowanie swoje zrobił. Osiem punktów na wyjeździe to dorobek, który w przypadku tego żużlowca będzie w Gorzowie brany z pocałowałem ręki.

Bartosz Zmarzlik 5-. Mały minus za porażkę z Oliverem Berntzonem, bo Zmarzlikowi takowa raczej nie powinna się przydarzyć. Poza tym jednak bardzo pewny i skuteczny, jak zawsze.

Mateusz Bartkowiak bez oceny.

Oskar Paluch 4+. Świetny debiut. Pokazał, że warto było na niego czekać. Kibice pytali, dlaczego nie pojechał w biegu nominowanym. To najlepiej pokazuje, jakie już u nich zaufanie zdobył. Chłopak zaliczył lepszy debiut od Bartosza Zmarzlika, który w pierwszym swoim spotkaniu przywiózł cztery punkty. Co ważne, Paluch imponował niesamowitym spokojem. W 12. biegu wykonał świetny manewr na pierwszym łuku, wysuwając się na drugie miejsce.

Wiktor Jasiński bez oceny. Nie startował