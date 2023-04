Wymarzone otwarcie mistrzów. Kosmiczny debiut Zmarzlika

Działacze Tauron Włókniarza śmiało mogli podać sobie rękę ze swoimi kolegami po fachu z Betard Sparty . Podobnie jak Daniel Bewley, na stadion w Częstochowie helikopterem przyleciał Mikkel Michelsen, który jeszcze o poranku wraz z reprezentacją Danii na torze w Pardubicach wywalczył awans do wielkiego finału drużynowych mistrzostw Europy. O ile udział 28-latka w wieczornym meczu był niezagrożony, o tyle do ostatnich godzin ważył się występ innego z kluczowych zawodników gospodarzy - Kacpra Woryny .

Niestety Polak drugi weekend z rzędu przegrał z bólem i tym razem nawet nie pojawił się na próbie toru. Zastąpił go nieopierzony Anton Karlsson. Szwed dopiero zaczyna poważną karierę i jeszcze nigdy nie występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Była to oczywiście woda na młyn dla Platinum Motoru, który nie dość, że przyjechał do jaskini lwa z najlepszym żużlowcem świata - Bartoszem Zmarzlikiem, to na dodatek pałał żądzą rewanżu za porażkę odniesioną pod Jasną Górą w minionym sezonie. Popsuła ona im wówczas idealną fazę zasadniczą.