Mirosław Jabłoński to jeden z najpopularniejszych żużlowych ekspertów telewizyjnych. Ostatnio kibice nie oglądali go na ekranach telewizorów, bo został zawieszony na miesiąc za wejście do pomieszczenia sędziego w trakcie meczu. Teraz wrócił do pracy, a jeszcze przed powrotem skrytykował sędziów za dwie decyzje podjęte podczas piątkowych spotkań PGE Ekstraligi. – Sędziowie nadal w formie – ironizował w opisie zdjęcie na Instagramie.