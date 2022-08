Wyłapaliśmy soczystego liścia, ale Dobrucki nie zasłużył na grilla

Kadrowicze powinni spalić się ze wstydu

Okej, w Danii wyłapaliśmy soczystego liścia na twarz, szóste miejsce i wyprzedzenie tylko Finów, to powód do zapadnięcia się pod się ziemię ze wstydu, ale poziom ognia krytyki jest już zdecydowanie przesadzony.

Wcześniej do Dobruckiego nie było zastrzeżeń. Zdobyte przez kadrę medale pod jego wodzą przechodziły bez echa, a teraz jest od razu wrzucany na grilla. Bo przywiezienie krążka z każdej imprezy, to psi obowiązek reprezentanta Polski?

Niepotrzebnie zaufał starym wygom

Nie wylewałbym dziecka z kąpielą, wstrzymałbym się z ta tyradą po Dobruckim, choć jeden kamyk do ogródka bym mu wrzucił. Rafał chyba już wie, ale tak to już jest, że mądry Polak po skodzie, iż popełnił błąd w selekcji. Nos go zawiódł, przywiązał się do naszych gwiazd i mocno się na tym wyborze sparzył.