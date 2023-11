Wył z bólu. „Wiedziałem, że to sprawa życia i śmierci”

O wypadku Nickiego Pedersena z Piotrem Pawlickim, do którego doszło 5 czerwca 2022 roku napisano już chyba wszystko. Teraz Duńczyk rzucił nowe światło na tamte wydarzenia, a wszystko za sprawą serialu „Nicki Pedersen. Ostatni gladiator”, który dostępny jest w Canal+ Online. - Kiedy tak leżysz, to walczysz o przetrwanie. Jakbyś był w piekle – mówi Pedersen we wspomnianym serialu.