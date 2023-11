Wyjątkowy moment w życiu gwiazdy. „Jesteśmy najszczęśliwsi na świecie”

Para na co dzień mieszka w Opolu, dlatego jazda w województwie Śląskim jest Rohanowi Tungate’owi na rękę, bo poza dobrymi pieniędzmi będzie miał przysłowiowy rzut beretem do swoich dwóch najważniejszych osób. Celowo napisaliśmy dwóch, ponieważ od poniedziałku Australijczyk dołączył do grona szczęśliwych ojców. - Nasza córeczka jest już z nami, a my czujemy się najszczęśliwsi na świecie - napisała Alicja Sękowska na Instagramie.