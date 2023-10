Wyjątkowy moment coraz bliżej. Kibice już zadają pytania

Za Rohanem Tungatem wspaniałe kilka ostatnich miesięcy. Australijczyk odjechał naprawdę znakomity sezon, który zakończył się dla zielonogórskiego zespołu zwycięstwem 1. Ligi Żużlowej z perfekcyjnym bilansem spotkań, bez ani jednej porażki. W najwyższej klasie rozgrywkowej dla kapitana drużyny zabraknie co prawda miejsca, ale za to rzucili się na niego inni prezesi. - Jestem dumny z tego, że stałem się częścią tego legendarnego klubu. Dziękuję bardzo klubowi i fanom za zaufanie oraz wsparcie. Kocham to miasto i chciałbym kiedyś tutaj wrócić. Wielkie gratulacje dla wszystkich - zarządu, trenerów, obsługi toru, personelu medycznego i wszystkich innych zaangażowanych w ten projekt. Do zobaczenia wkrótce - tak pożegnał się z Enea Falubazem Rohan Tungate.