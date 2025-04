Wyjątkowy dzień Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata mówi o swojej przyszłości

12 kwietnia to szczególny dzień w kalendarzu Bartosza Zmarzlika. Lider Motoru Lublin świętuje 30-ste urodziny. Żaden inny żużlowiec w historii w tym wieku nie mógł pochwalić się aż pięcioma tytułami mistrza świata. Wiele wskazuje na to, że to wcale nie koniec, bo zawodnik ma apetyt na więcej. - Oby zdrowie dopisywało, a resztę wywalczę sam - mówi Zmarzlik, który chciałby zapisać się w historii światowego żużla jako ten najbardziej utytułowany. Przed nim został tylko legendarny Tony Rickardsson.