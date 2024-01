Wyjątkowe spotkanie. Zmarzlik trenował z gwiazdą kolarstwa

Michał Kwiatkowski wygrał etap na Tour de France. Teraz trenuje z Bartoszem Zmarzlikiem

Reprezentant Platinum Motoru na zachodzie Europy nie jeździ samotnie. Gwiazda PGE Ekstraligi w poniedziałek na ulicach spotkała dwóch zawodowych kolarzy - Michała Kwiatkowskiego oraz Łukasza Wiśniowskiego. Zwłaszcza popularny "Kwiato" to w swojej dyscyplinie wielka gwiazda. W przeszłości Polak wygrywał mnóstwo cennych wyścigów, z mistrzostwami świata na czele. Ostatnio natomiast przypomniał o sobie kibicom za sprawą rewelacyjnej postawy w Tour de France . Nie dość, że był on wtedy świetnym pomocnikiem dla lidera, to na dodatek jego łupem padł jeden z trudniejszych etapów.

Nawet chwilowa przejażdżka z kimś takim dla Zmarzlika jest niewątpliwie powodem do dumy i pozwoli mu jeszcze lepiej przygotować się do sezonu. - Same kozaki. Mocny trening musiał wjechać - zauważają w komentarzach kibice. Pewnie cieszą się zwłaszcza fani z Lublina, którzy w akcji na motocyklu zobaczą go po raz pierwszy.