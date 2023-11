Wyjaśniła się przyszłość Zmarzlika! W tym klubie będą zrozpaczeni

Pierwszy sezon Zmarzlika w Lublinie był wymarzony. Wygrał wszystko, co tylko mógł . Z zespołem Motoru zdobył Drużynowe Mistrzostwo Polski (po wywalczeniu złota zaznaczył, że jest to jego pierwsze seniorskie złoto DMP), pewnie obronił tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, a z reprezentacją Polski triumfował w Drużynowym Pucharze Świata. O czwartym tytule mistrza świata w ciągu ostatnich pięciu lat, potwierdzającym jego dominację, już wielokrotnie pisaliśmy. Prawdziwy dominator.

Zmarzlik najlepszy w PGE Ekstralidze

Zmarzlik w PGE Ekstralidze znów był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem. Wystąpił we wszystkich 20 spotkaniach, w których wykręcił średnią biegową 2,526. Drugi w klasyfikacji Emil Sajfutdinow może pochwalić się średnią 2,443. To duża różnica. Zmarzlik indywidualnie wygrał aż 59 z 97 wyścigów. Mistrz transfer do Motoru wielokrotnie tłumaczył chęcią rozwoju, wyjściem ze strefy komfortu. Sezon 2023 pokazał, że był to dobry ruch. W żaden sposób Zmarzlik nie stracił na wartości. Jest po prostu najlepszy.