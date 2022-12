Wygrali walkę o podpis 14-latka. Wielki klub musi obejść się smakiem

To jednak Apator przekonał do siebie Kawczyńskiego

Ostatecznie Kawczyński postawił na Toruń. Jeszcze kilka dni temu pisaliśmy, że najbliższej mu do Wrocławia, gdzie tamtejsi działacze byli zmotywowani, aby przekonać go do jazdy dla Sparty. Oczywiście to wszystko w perspektywie najwcześniej dwóch sezonów. Za rok Antoni skończy 15 lat, więc będzie mógł jeździć w zawodach młodzieżowych. PGE Ekstraliga otworzy się dla niego rok później, a dokładnie 29 kwietnia 2024 roku (wtedy skończy 16 lat).