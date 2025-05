Wygrali mecz, ale będą mieć potężne kłopoty. Chodzi o pseudokibiców

Ekstraliga na razie nie komentuje tego, co stało się na niedzielnym meczu Stelmet Falubazu z Pres Grupą Deweloperską Toruń. Gospodarze wciąż cieszą się z pierwszej wygranej w tym sezonie (46:44), ale kłopoty wydają się nieuniknione. A wszystko w związku z karami, jaki nałożono na klub po incydentach w ubiegłorocznym ćwierćfinale PGE Ekstraligi.

Rok temu pogrozili im palcem. Wtedy kibice zaatakowali butelkami Zmarzlika i Kuberę

Po tym, co stało się w meczu z Toruniem, KOL może już jednak nie mieć wyboru. Tamta kara za Motor została ogłoszona we wrześniu 2024, więc pseudokibice "załatwili" Falubaz i ostatni mecz rundy zasadniczej z INNPRO ROW-em Rybnik odbędzie się najpewniej bez publiczności. To będzie dotkliwa kara finansowa i sportowa.