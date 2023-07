Wygrali i znów uwierzyli, że to ma sens. Kibice powinni się martwić?

Unia Leszno nie zrobi wielkich transferów

Wiele wskazuje więc na to, że to będzie mały deszcz z wielkiej chmury i z wielkiego sondowania rynku nic nie wyjdzie, bo Janusz Kołodziej, Grzegorz Zengota i Bartosz Smektała zostaną raczej na pewno, a i Chris Holder (on miał być wymieniony) także najpewniej podpisze umowę na kolejny rok. Na U24 Unia weźmie kogoś z duetu Nazar Parnicki, Keynan Rew (a może obu) i tak zamknie skład.

Szkoda im kasy na niewiele lepszych od Holdera

Kibice pewnie będą zawiedzenie, bo to może oznaczać kolejny rok jazdy o utrzymanie, góra jedną rundę play-off. Jednak w Lesznie liczą, że juniorzy w końcu odpalą, a jeśli seniorzy będą zdrowi, to swoje zrobią.

Jak się rozmawia z działaczami leszczyńskiego klubu, to tłumaczą oni, że nie będą wyrzucać wielkich pieniędzy po to, żeby poprawić siłę zespołu nieznacznie. Jakby Sajfutdinow był wolny, to by o niego powalczyli. Na takich, co zrobią 2-3 punkty więcej od Holdera szkoda im czasu i kasy. Jeśli jednak spełni się sen o lepszej jeździe juniorów, to kto wie.