Kibice, zawodnicy oraz działacze Texom Stali nie tak wyobrażali sobie sezon 2022. Ekipa z Rzeszowa pomimo naprawdę ciekawego składu jak na warunki drugoligowe, nie awansuje nawet do fazy play-off. Zresztą o czym tu mówić, skoro zespół nie potrafił regularnie wygrywać na własnym obiekcie. W tym roku na Podkarpaciu jak u siebie czuły się już ekipy z Poznania oraz Daugavpils. Niewiele brakowało, by z triumfu na obiekcie przy Hetmańskiej cieszył się też OK Bedmet Kolejarz Opole. Dziś miejscowym udało się pokonać kiepściutką na papierze Unię Tarnów, lecz bez punktu bonusowego, co można uznać za małą sensację.

Takich scen dawno nie było

Dzięki szczęśliwemu splotowi okoliczności Texom Stal miała szansę na dodatkowe "oczko" za lepszy bilans w dwumeczu, jednak gdy przyszło co do czego, to Kenneth Hansen (tym razem w dobrym kasku) wraz z Oskarem Boberem pokazali plecy nieźle spisującemu się do ostatniego wyścigu Hubertowi Łęgowikowi. Tarnowianie więc się cieszą, a rzeszowianie smucą i to podwójnie, ponieważ nici z awansu do fazy play-off oraz specjalnej premii od miasta związanej z tym sukcesem.