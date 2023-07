Wygrali, a on płakał po meczu. Niecodzienne obrazki

Nawet pomimo uronienia sporej ilości łez Damian Ratajczak miał odwagę i chęć wyjścia do mediów i porozmawiania z nimi. Takiej postawy mógłby się od niego uczyć Nicki Pedersen, który nie był na tyle odważny, by wytłumaczyć się ze swojej postawy mediom, a za naszym pośrednictwem także i kibicom. Po meczu, w parku maszyn przez Damiana Ratajczaka przemawiała sportowa złość, a łzy były jej wyrazem.

- Cała robota została wykonana przez kolegów z drużyny. Ja dorzuciłem tylko trzy punkty. To prawie tyle, co nic. Myślę, że moja dyspozycja to były i problemy sprzętowe i moje błędy. Jazda przez to wyglądała słabo - skomentował Damian Ratajczak.