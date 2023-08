Wygrał wszystko, ale wciąż mu mało. Idzie po rekordy

Duża część kibiców widziała filmik, który opublikowano w niedzielę po finale . Widać tam, jak Bartosz Zmarzlik przeżywa ostatnie okrążenie biegu nr 20, podskakuje, krzyczy, jest cały rozemocjonowany. Gdy kolega z drużyny wyprzedza rywala, Zmarzlik krzyczy i tańczy z radości. Następnie biegnie do bramy, by wyściskać Janowskiego, biorąc ze sobą innych. To były piękne obrazki.

Oni stracili motywację

Rzućmy okiem na Taia Woffindena. Po trzecim tytule mistrza świata ewidentnie spuścił z tonu, może uznał że nic już nie musi (bo zasadniczo tak właśnie jest). Choć deklaruje stuprocentowe skupienie na żużlu, widać u niego zmianę podejścia . Woffinden coraz częściej robi rzeczy dalekie od żużla. Nie wygląda, by miał wrócić do dawnej formy. Zmarzlik prezentuje zupełnie inną postawę.

Zmarzlik idzie już tylko po rekordy

Mimo tego Zmarzlik wciąż ma ogromną motywację i chęć zwyciężania, co widzieliśmy na filmiku. Głód wygrywania to jest to, czego brakuje jego wspomnianym wcześniej rywalom. Polak chce nie tylko być najlepszy na świecie, ale też najlepszy w historii w ogóle. Jako że przed nim pewnie kilkanaście lat startów, bez większych problemów powinien to zrobić. I tylko ten SoN wciąż niezdobyty.