Wygonili ich ze stadionu, teraz budują nowy

Piotr Kaczorek Żużel

Upadające ośrodki to są zawsze smutne obrazki. Na szczęście nie jest tak, że po upadku nie można się odbudować. Tak jest w Workington, gdzie drużyna „komet” powoli zaczyna myśleć o powrocie do Championship. Będzie to możliwe, gdy… wybudują sobie stadion, bo z poprzedniego zostali praktycznie wyrzuceni. Co ciekawe, z pierwszego łuku na nowym obiekcie widać… poprzedni domowy tor drużyny.

