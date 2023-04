Wyglądali inaczej niż reszta. Czy to przypadek?

Żużlowy sezon 2023 zbliża się naprawdę wielkimi krokami . Do pierwszych zmagań o stawkę pozostały już nie tygodnie a dni, ponieważ w najbliższą sobotę odbędzie się inauguracyjna kolejka PGE Ekstraligi. Kluby w związku z tym wchodzą na ostatnią prostą przygotowań i poza treningami znajdują też czas dla mediów. Specjalny dzień, w którym zawodnicy byli dostępni dla dziennikarzy zorganizował dziś ZOOLeszcz GKM. Grudziądzanie zapozowali nie tylko do zdjęć, ale udzielili też paru ciekawych wywiadów. Chociażby na naszych łamach ukaże się niedługo rozmowa z Mateuszem Szczepaniakiem.

To właśnie z tym żużlowcem jest związana ciekawa historia. Zarówno on, jak i Norbert Krakowiak mieli dziś na sobie kevlary w nieco innej kolorystyce niż reszta zespołu. Oczywiście nie uszło to uwadze kibicom. - Ja wiem ze to mało istotne, ale albo zdjęcie nie jest profesjonalne albo kevlary się różnią taki szczegół, ale dziwnie to wygląda - napisał na przykład pan Daniel na Facebooku pod jednym z zamieszczonych przez klub zdjęć. - Śmieszne te kevlary. Jeden ma ramię żółte drugi niebieskie, różne odcienie - dodał z kolei Jakub.