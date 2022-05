Wydawało się, że gorzej być nie może. A jednak!

Piątą kolejkę PGE Ekstraligi rozpoczniemy od spotkania we Wrocławiu, gdzie pomimo kryzysu Betard Sparty czeka nas jednostronne widowisko. Na Stadion Olimpijski zawita bowiem beniaminek z Ostrowa. Beniaminek targany co rusz nowymi problemami. Podopieczni Mariusza Staszewskiego najpierw nie mogli należycie przygotować się do inauguracji ze względu na fatalną prognozę pogody, potem gdy już zaczęli ambitną pogoń za zielona-energia.com Włókniarzem spadł deszcz, a teraz ze składu prawdopodobnie wypadną Jakub Krawczyk oraz Matias Nielsen, którzy w szpitalu zakończyli starcie w lidze rezerw. Jeżeli goście w piątek wyjdą z trzydziestki uznamy to za wielki sukces.

Awizowane składy na mecz Betard Sparta Wrocław – Arged Malesa Ostrów:

Arged Malesa Ostrów: 1. Oliver Berntzon, 2. Tomasz Gapiński, 3. Filip Hjelmland, 4. Grzegorz Walasek, 5. Chris Holder, 6. Sebastian Szostak, 7. Jakub Poczta

Betard Sparta Wrocław: 9. Zastępstwo zawodnika, 10. Mateusz Panicz, 11. Tai Woffinden, 12. Gleb Czugunow, 13. Maciej Janowski, 14. Michał Curzytek, 15. Bartłomiej Kowalski

Początek meczu w piątek 6 maja o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports 1.

Ze stolicy Dolnego Śląska błyskawicznie przeniesiemy się do Lublina na jeden z hitów zbliżającej się rundy najlepszej ligi świata. Na obiekcie przy Alejach Zygmuntowskich spotkają się dwie jedyne niepokonane drużyny w dotychczasowym sezonie. Fogo Unia co najmniej kilka razy zaskoczyła już cały kraj, pokonując między innymi na wyjeździe Betard Spartę czy wywalczając cenny remis z Moje Bermudy Stalą. Teraz bezapelacyjnie czeka ją jednak największe wyzwanie, czyli starcie z rozpędzonym Motorem. Lublinianie pokazali moc zwłaszcza tydzień temu, gdy bez Dominika Kubery wywieźli zwycięstwo z Torunia.

Awizowane składy na mecz Motor Lublin – Fogo Unia Leszno:

Fogo Unia Leszno: 1. Jason Doyle, 2. Janusz Kołodziej, 3. David Bellego, 4. Jaimon Lidsey, 5. Piotr Pawlicki, 6. Hubert Jabłoński, 7. Damian Ratajczak

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Fraser Bowes, 11. Maksym Drabik, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak

Początek meczu w piątek 6 maja o godzinie 20:30. Transmisja w Eleven Sports 1.