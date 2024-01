Wydarzenie roku? Żenada. Było o wiele lepsze [FELIETON]

Powinniśmy dostać wyróżnienie

Kiedyś mówiło się, że żużel to sport niszowy i faktycznie taki był. Teraz to wszystko poszło do przodu i nie możemy stawiać takiej tezy. Musimy poświęcić więcej czasu na promocję żużla i zabiegać o transmisje imprez, których się na ten moment nie pokazuje, a są prestiżowe. Nie wszystkie mecze i Grand Prix są także pokazywane na otwartych kanałach To też jest problem.