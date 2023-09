Wydali wielkie pieniądze, kupili gwiazdę, ale tej dziury nie załatali. To będzie boleć?

18-letni Wiktor Przyjemski był w tym roku człowiekiem, który wciągnął Abramczyk Polonię Bydgoszcz za uszy do półfinału 1. Ligi Żużlowej. Gdy go zabrakło z powodu kontuzji, to drużyna nie poradziła sobie z ROW-em Rybnik i nie awansował do finału. Przyjemski, płacząc, ogłosił rozstanie z Polonią, a klub ma problem.

Mocni seniorzy mają zrekompensować odejście Przyjemskiego

Polonia wymyśliła sobie, że odejście Przyjemskiego zrekompensuje, pozyskując mocnych seniorów. Pożegnano się z Kennethem Bjerre i Davidem Bellego. Ich miejsce zajęli Krzysztof Buczkowski i Kai Huckenbeck, trzecia i siódma armata tego sezonu w 1. Lidze.

Poza tym przedłużono kontrakt Mateusza Szczepaniaka, który doszedł w trakcie sezonu i się zaaklimatyzował. Zostanie też najpewniej Andreas Lyager. Miał go zastąpić Francuz Dimitri Berge, ale bardziej konkretne i zdecydowane okazały się Cellfast Wilki Krosno.

Seniorka Polonii na papierze wygląda całkiem nieźle

Zatem seniorka Polonii będzie wyglądać tak: Buczkowski, Szczepaniak, Huckenbeck, Lyager i Tim Soerensen na U24. Na papierze na pewno prezentuje się to lepiej niż w kończących się rozgrywkach. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że to może być za mało, by załatać dziurę po Przyjemskim.

Jeśli od tegorocznych wyników Polonii odjęlibyśmy punkty Przyjemskiego i wpisali w to miejsce średnią zdobycz przeciętnego juniora, to drużyna spadłaby z 1. Ligi. Za rok już niczego nie trzeba będzie odejmować, bo Przyjemskiego nie będzie, a zamiast 11,44 (średnia zdobycz Wiktora na mecz) Polonia będzie miała 1,67, bo tyle robi średnio Bartosz Nowak. To on najpewniej wskoczy za Przyjemskiego.

Średnia też się praktycznie zgadza. Jest jednak mały problem

Jak się zestawi średnie meczowe zawodników, którzy jeździli w Polonii w sezonie 2023 z tymi, którzy mają startować za rok, to wychodzi mniej więcej na zero (48,12 do 48,06 na korzyść starej Polonii z Przyjemskim). Pod warunkiem że założymy, iż Soerensen skopiuje swój wyczyn z 2. Ligi i utrzyma średnią 9,29 na mecz. Z ostrożności należałoby jednak raczej założyć, że w 1 . Lidze to może być średnia w granicach 6-7 punktów. Jeśli tak podejdziemy, to ta nowa Polonia będzie gorsza od tej z 2023 o 2-3 punkty.

Polonia w tym składzie będzie oczywiście liczyć się w walce o awans, ale przydałby jej się jakiś junior robiący średnio 4-5 punktów, bo to podniosłoby wartość drużyny. Byłoby to też jakieś zabezpieczenie na wypadek słabszej jazdy, któregoś z seniorów.

