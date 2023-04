Wydali na to setki tysięcy. Chcą wygrać z telewizją

Osoby odpowiadające za układanie tegorocznego terminarza PGE Ekstraligi nie miały litości dla ebut.pl Stali. Wicemistrzowie kraju większość domowych spotkań odjadą nie w niedzielę, a w piątek co może negatywnie wpłynąć na frekwencję. Do tego dochodzą nudne jak flaki z olejem zawody, których w ostatnich latach na stadionie imienia Edwarda Jancarza nie brakuje. Nawet najwierniejsi kibice mają już dosyć tego, że w Gorzowie punkty w niemal każdy wyścigu wpisuje się po pierwszym okrążeniu. Co roku klub próbuje coś z tym zrobić i słyszymy o pracach nad nawierzchnią, lecz póki co nie przyniosły one oczekiwanych skutków.

Teraz do tego działacze postanowili dołożyć coś ekstra i w nieco inny sposób przyciągnąć widzów na trybuny. Chodzi o modernizację i tak nowoczesnego już obiektu. Wydane na nią zostały setki tysięcy złotych, jednak jeśli wszystko pójdzie z planem, to te pieniądze zwrócą się w ekspresowym tempie. Zdecydowanie największe zmiany dotyczą strefy gastronomicznej, czyli chyba obecnie największej bolączki każdego kibica żużlowego. Ze względu na krótkie przerwy między wyścigami, na wielu stadionach w kraju niemożliwe jest bowiem kupienie ciepłej przekąski bez przegapienia fragmentu meczu. Ten fakt irytuje wielu fanów, którzy przez to wolą pozostać w domu i obejrzeć całe spotkanie od deski do deski z jedzeniem i piciem pod ręką.

Szybka Kontra. Wilki lepsze nie będą? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Tak Stal Gorzów chce przyciągnąć ludzi na stadion

Jaki więc plan na to, by wygrać z telewizją ma ebut.pl Stal Gorzów? - Na samej koronie wprowadziliśmy zdecydowanie więcej stanowisk niż było to wcześniej. Skupiliśmy się na stanowiskach typu express. Mają one zminimalizować kolejki w czasie przerw, żeby nasi kibice nie oglądali zawodów stojąc w kolejce - oznajmił Waldemar Sadowski, czyli sternik klubu. - Trwa ponadto modernizacja sieci IT. Ma ona spowodować to, że będziemy mieli uruchomione wszystkie kołowrotki. Dzięki temu sprawność przejścia przez nie powinna być podniesiona - dodał.

O tym czy to wszystko rzeczywiście wpłynie pozytywnie na frekwencję, przekonamy się niebawem. Pierwszy poważny sprawdzian nowych rozwiązań już we wtorek, ponieważ to właśnie wtedy ebut.pl Stal u siebie podejmie ZOOLeszcz GKM.

Kibice Stali Gorzów / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan

Kibice Moje Bermudy Stali Gorzów / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan