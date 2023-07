Wydali na niego miliony. Są o krok od spadku, a on zaciera ręce

Cellfast Wilki są na ostatnim miejscu w tabeli. Do bezpiecznej pozycji tracą 5 punktów. Teoretycznie mogą się jeszcze uratować, ale musieliby wygrać w Toruniu, a potem u siebie z Fogo Unią Leszno. To drugie zadanie nie przerasta ich możliwości, pierwsze graniczy z cudem.

Wilki zaraz zlecą, więc pytamy, jak spisał się ich lider Doyle

Fakt, że Wilki są o krok od spadku, każe postawić pytanie: jak sprawdził się Jason Doyle, czyli człowiek, który miał być liderem zespołu (miał go ciągnąć do wygranych, ratować z opresji, wygrywać ważne biegi). Wilki stoczyły o niego prawdziwą batalię. Wydały krocie, naraziły się działaczom Fogo Unii Leszno, gdzie wcześniej jeździł Doyle. Poszło o to, że wcześniej Australijczyk miał się zobowiązać, że zostanie w Lesznie, ale Wilki przebiły ofertę Unii.

Punktów zdobył dużo, ale czy był prawdziwym liderem?

Czy najlepiej punktujący oznacza jednak lidera? Czy Doyle wywiązał się ze swoich obowiązków? Czy zrobił wszystko, co do niego należało? Czy klub może z pełną świadomością powiedzieć, że dobrze ulokował swoje pieniądze?

Z tym miał problem, ale zainteresowanie jego osobą jest spore

Choć ocena Doyle’a jako lidera nie jest celująca, to w związku z posuchą na rynku zawodniczym może on liczyć na atrakcyjne oferty. Wilki spadną, a on może zacierać ręce z powodu spływających do niego ofert. Do niedawna nawet Unia brała jego powrót pod uwagę. I bez tego zostaje mu zainteresowanie Enea Falubazu Zielona Góra, For Nature Solutions Apatora Toruń i ZOOleszcz GKM-u Grudziądz.